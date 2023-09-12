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Apple представит iPhone 15: где и когда смотреть презентацию

Apple представит iPhone 15: где и когда смотреть презентацию

Киев • УНН

 • 586821 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Apple представит свою линейку iPhone 15 во вторник на ежегодной сентябрьской презентации новинок от компании. Ожидается, что во время события покажут самое большое изменение в дизайне телефона за 11 лет, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Пресс-событие Apple состоится в штаб-квартире компании в штате Калифорния, и будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте с 20.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте, YouTube и в приложении Apple TV.

Инсайдеры утверждают, что в этом году Apple впервые введет зарядку USB-C для своих смартфонов. Это изменение может в конечном итоге оптимизировать процесс зарядки на различных устройствах и брендах.

Apple ранее перевела свои iPad и MacBook на зарядку через USB-C, но теперь, возможно, пришло время когда компания наконец внесет изменения и в iPhone. Этот шаг произойдет менее чем через год после того, как Европейский Союз проголосовал за одобрение законодательства, согласно которому к 2024 году смартфоны, планшеты, цифровые камеры, портативные колонки и другие небольшие устройства должны поддерживать зарядку USB-C. Первый в своем роде закон имеет целью сократить количество зарядных устройств и кабелей, с которыми потребители должны бороться, покупая новое устройство, и позволить пользователям комбинировать зарядные устройства, даже если они произведены разными производителями.

Цитата

«Это, вероятно, самое большое изменение в дизайне iPhone за последние несколько лет, но на самом деле это вряд ли драматический шаг», — сказал Бен Вуд, аналитик CCS Insight.

Переход на USB-C также, вероятно, приведет к появлению волны аксессуаров для зарядки, потенциально разных цветов. Вполне возможно, что пользователи iPhone также заплатят за настенный адаптер USB-C, поскольку он будет иметь разъем другого размера.

Другие функции iPhone 15

Ходят слухи, что вся линейка iPhone 15 получит функцию «Dynamic Island» — интерактивный дом для уведомлений и различных элементов управления — который заменяет выемку в верхней части экрана. Инструмент был запущен на более дорогих моделях iPhone 14 Pro в прошлом году.

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Ожидается, что модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат несколько новых функций: обратную линзу перископа, которая обеспечивает больше оптического масштабирования, титановый корпус, чтобы сделать устройство на 15% легче и тоньше. Также ожидается, что модели Pro получат новейший чип Apple A17 – первый с 3-нанометровой технологией, который может обеспечивать более быструю обработку данных и более длительную работу батареи.

Также ожидается, что линейка будет представлена в новых цветах, таких как темно-синий и обновленные оттенки серого, белого и серебристого.

Напомним, Apple официально предупредили, что спать возле телефона на зарядке смертельно опасно. 

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