Apple офіційно попередили, що спати біля телефону на зарядці смертельно небезпечно

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У дописі, опублікованому на сайті компанії йдеться про те, що багато людей мають звичку під час сну тримати телефон недалеко від ліжка, або навіть під подушкою, щоб якомога швидше дотягнутися до нього у разі необхідності.

Apple наголошує, що завжди залишається ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування та пошкодження майна. Тому телефон краще тримати на безпечній відстані від сплячої людини.

Крім того, в Apple не рекомендують тримати телефон під подушкою чи ковдрою під час зарядки ще й через те, що гаджет може перегрітися, що спричинить поломку чи некоректну роботу.

Цитата

"Не спіть на пристрої, адаптері живлення чи бездротовому зарядному пристрої й не кладіть їх під ковдру, подушку чи своє тіло, коли смартфон підключений до джерела живлення", - йдеться в повідомленні Apple.

Щоб мінімізувати ризики, представники компанії радять під час зарядки залишати телефони в добре провітрюваному приміщенні та використовувати лише оригінальні зарядні пристрої. Також в Apple наголошують, що використання пошкоджених кабелів чи зарядних пристроїв може призвести до пожежі.

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