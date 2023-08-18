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Apple официально предупредили, что спать возле телефона на зарядке смертельно опасно

Apple официально предупредили, что спать возле телефона на зарядке смертельно опасно

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Компания Apple опубликовала официальное предупреждение о рисках сна возле телефона, который стоит на зарядке от сети. Рекомендации по пользованию гаджетом опубликовано в разделе «Руководство пользователя iPhone», пишет УНН.

Детали

В заметке, опубликованной на сайте компании говорится о том, что многие люди имеют привычку во время сна держать телефон недалеко от кровати, или даже под подушкой, чтобы как можно быстрее дотянуться до него в случае необходимости.

Apple отмечает, что всегда остается риск возникновения пожара, поражения электрическим током, травмирования и повреждения имущества. Поэтому телефон лучше держать на безопасном расстоянии от спящего человека.

Кроме того, в Apple не рекомендуют держать телефон под подушкой или одеялом во время зарядки еще и потому, что гаджет может перегреться, что повлечет поломку или некорректную работу.

Цитата

"Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или свое тело, когда смартфон подключен к источнику питания", - говорится в сообщении Apple.

Чтобы минимизировать риски, представители компании советуют во время зарядки оставлять телефоны в хорошо проветриваемом помещении и использовать только оригинальные зарядные устройства. Также в Apple отмечают, что использование поврежденных кабелей или зарядных устройств может привести к пожару.

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