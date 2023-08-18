Постачальник Apple Foxconn розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії

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Завод Foxconn Technology Group у Сріперумбудурі, Індія, готується почати виробництво найновіших пристроїв Apple, iPhone 15. Це відбудеться лише через кілька тижнів після того, як iPhone 15 почне поставлятися з заводів Foxconn у Китаї. Таким чином компанія прагне швидко збільшити кількість нових iPhone, що надходять з Індії.

До випуску iPhone 14, Apple здійснювала часткову збірку своїх iPhone в Індії, що відставало від виробництва в Китаї на приблизно шість-дев'ять місяців. Цей період затримки вдалося значно скоротити минулого року, і до кінця березня Apple вже виготовляла 7% iPhone в Індії. Головною метою цього року є наближення до рівня однакових термінів поставок з Індії та Китаю, хоча постачальники поки ще не впевнені, що досягнуть цього.

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"Збільшення виробництва Apple в Індії призведе до того, що більша частина її ланцюжка поставок переміститься до країни. Хоча для Apple в Індії це ще ранні дні, я вважаю, що уряд має дуже чіткі амбіції щодо просування вгору по ланцюжку створення вартості у виробництві електроніки. І поштовх Apple, безумовно, сприяє цьому”, - каже Шилпі Джайн, старший аналітик Counterpoint Research.

Проте масштаб виробництва iPhone 15 у Індії буде залежати від наявності компонентів, які переважно імпортуються, і поступового розширення виробничих ліній на заводі Foxconn за межами Ченнаї.

Згідно з останніми чутками, новий iPhone, який, ймовірно, буде анонсований 12 вересня, буде мати низку значних оновлень, зокрема нову систему камер, покращений процесор і новий дизайн. Ці оновлення мають вирішальне значення для Apple, оскільки компанія намагається підняти кількість продажів, які останнім часом погіршились.

Нагадаємо

Компанія Foxconn, яка є найбільшим постачальником для Apple, планує розпочати виробництво iPhone в штаті Карнатака на півдні Індії до квітня наступного року.