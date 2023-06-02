Виробництво iPhone в Індії збираються розширити: Foxconn уже має конкретні плани
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Компанія Foxconn, яка є найбільшим постачальником для Apple, планує розпочати виробництво iPhone в штаті Карнатака на півдні Індії до квітня наступного року, пише BBC, передає УНН.
Деталі
Foxconn вже виробляє попередні версії iPhone на своєму заводі в сусідньому штаті Тамілнад з 2017 року. За новими планами, є намір інвестувати 700 мільйонів доларів у новий завод в штаті Карнатака. Проект оцінюється в 1,59 мільярда доларів.
Рішення Apple про виробництво своєї флагманської моделі в Індії є частиною стратегії заміни ланцюжків поставок та зменшення залежності від Китаю.
Зростання торговельної напруги між США та Китаєм, ймовірно, спонукало Apple до цього рішення.
Виробництво iPhone в Індії допоможе знизити витрати на виробництво і розширити присутність компанії на ринку. Також може мати позитивний вплив на індійський ринок, забезпечуючи більше робочих місць та створюючи нові можливості для місцевого виробництва смартфонів. Зараз на Foxconn припадає лише 5% від загального виробництва iPhone, тому новий завод у штаті Карнатака може значно збільшити його виробництво.
Генеральний директор Apple Тім Кук вже відвідав Індію, аби відкрити перші два магазини в країні.
Нагадаємо
Ще минулого вересня технологічний гігант Apple заявив, що вироблятиме свій останній iPhone 14 в Індії, на тлі перенесення частини свого виробництва з Китаю.