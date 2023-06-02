Производство iPhone в Индии собираются расширить: Foxconn уже имеет конкретные планы

Детали

Foxconn уже производит предыдущие версии iPhone на своем заводе в соседнем штате Тамилнад с 2017 года. По новым планам, есть намерение инвестировать 700 миллионов долларов в новый завод в штате Карнатака. Проект оценивается в 1,59 миллиарда долларов.

Решение Apple о производстве своей флагманской модели в Индии является частью стратегии замены цепочек поставок и уменьшения зависимости от Китая.

Рост торгового напряжения между США и Китаем, вероятно, побудил Apple к этому решению.

Производство iPhone в Индии поможет снизить затраты на производство и расширить присутствие компании на рынке. Также может оказать положительное влияние на индийский рынок, обеспечивая больше рабочих мест и создавая новые возможности для местного производства смартфонов. Сейчас на Foxconn приходится лишь 5% от общего производства iPhone, поэтому новый завод в штате Карнатака может значительно увеличить его производство.

Генеральный директор Apple Тим Кук уже посетил Индию, чтобы открыть первые два магазина в стране.

Напомним

Еще в прошлом сентябре технологический гигант Apple заявил, что будет производить свой последний iPhone 14 в Индии, на фоне переноса части своего производства из Китая.