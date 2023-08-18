Поставщик Apple Foxconn Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии

Детали

Завод Foxconn Technology Group в Сриперумбудуре, Индия, готовится начать производство новейших устройств Apple, iPhone 15. Это произойдет всего через несколько недель после того, как iPhone 15 начнет поставляться с заводов Foxconn в Китае. Таким образом компания стремится быстро увеличить количество новых iPhone, поступающих из Индии.

До выпуска iPhone 14, Apple осуществляла частичную сборку своих iPhone в Индии, что отставало от производства в Китае на примерно шесть-девять месяцев. Этот период задержки удалось значительно сократить в прошлом году, и к концу марта Apple уже производила 7% iPhone в Индии. Главной целью этого года является приближение к уровню одинаковых сроков поставок из Индии и Китая, хотя поставщики пока еще не уверены, что достигнут этого.

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"Увеличение производства Apple в Индии приведет к тому, что большая часть ее цепочки поставок переместится в страну. Хотя для Apple в Индии это еще ранние дни, я считаю, что правительство имеет очень четкие амбиции по продвижению вверх по цепочке создания стоимости в производстве электроники. И толчок Apple, безусловно, способствует этому”, - говорит Шилпи Джайн, старший аналитик Counterpoint Research.

Однако масштаб производства iPhone 15 в Индии будет зависеть от наличия компонентов, которые преимущественно импортируются, и постепенного расширения производственных линий на заводе Foxconn за пределами Ченнаи.

Согласно последним слухам, новый iPhone, который, вероятно, будет анонсирован 12 сентября, будет иметь ряд значительных обновлений, включая новую систему камер, улучшенный процессор и новый дизайн. Эти обновления имеют решающее значение для Apple, поскольку компания пытается поднять количество продаж, которые в последнее время ухудшились.

Напомним

Компания Foxconn, которая является крупнейшим поставщиком для Apple, планирует начать производство iPhone в штате Карнатака на юге Индии к апрелю следующего года.