Apple представить iPhone 15: де і коли дивитися презентацію

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Прес-подія Apple відбудеться в штаб-квартирі компанії у штаті Каліфорнія, і транслюватиметься в прямому ефірі на веб-сайті з 20.00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на офіційному сайті, YouTube і в додатку Apple TV.

Інсайдер стверджують, що цього року Apple вперше запровадить зарядку USB-C для своїх смартфонів. Ця зміна може зрештою оптимізувати процес заряджання на різних пристроях і брендах.

Apple раніше перевела свої iPad і MacBook на зарядку через USB-C, але тепер, можливо, настав час коли компанія нарешті внесе зміни і в iPhone. Цей крок відбудеться менш ніж через рік після того, як Європейський Союз проголосував за схвалення законодавства, згідно з яким до 2024 року смартфони, планшети, цифрові камери, портативні колонки та інші невеликі пристрої повинні підтримувати зарядку USB-C . Перший у своєму роді закон має на меті скоротити кількість зарядних пристроїв і кабелів, з якими споживачі повинні боротися, купуючи новий пристрій, і дозволити користувачам комбінувати пристрої та зарядні пристрої, навіть якщо вони вироблені різними виробниками.

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«Це, мабуть, найбільша зміна в дизайні iPhone за кілька років, але насправді це навряд чи драматичний крок», — сказав Бен Вуд, аналітик CCS Insight.

Зміна на USB-C також, ймовірно, призведе до появи хвилі аксесуарів для зарядки, потенційно різних кольорів. Цілком можливо, що користувачі iPhone також заплатять за настінний адаптер USB-C, оскільки він матиме роз’єм іншого розміру.

Інші функції iPhone 15

Ходять чутки, що вся лінійка iPhone 15 отримає функцію «Dynamic Island» — інтерактивний дім для сповіщень і різноманітних елементів керування — який замінює виїмку у верхній частині екрана. Інструмент був запущений на дорожчих моделях iPhone 14 Pro минулого року.

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Очікується, що моделі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримають кілька нових функцій: зворотну лінзу перископа, яка забезпечує більше оптичного масштабування, титановий корпус, щоб зробити пристрій на 15% легшим і тоншим. Також очікується, що моделі Pro отримають найновіший чіп Apple A17 – перший із 3-нанометровою технологією, який може забезпечувати швидшу обробку даних і більш тривалу роботу батареї.

Також очікується, що лінійка буде представлена в нових кольорах, таких як темно-синій і оновлені відтінки сірого, білого та сріблястого.

Нагадаємо, Apple офіційно попередили, що спати біля телефону на зарядці смертельно небезпечно.