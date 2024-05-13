Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Работники Apple Store в Тоусоне, штат Мэриленд, которые объединились в профсоюз, вошли в историю, проголосовав накануне за разрешение на забастовку. Причины недовольства - "непредсказуемые" планирования и зарплаты, которые не соответствуют местной стоимости жизни.

Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News.

Сотрудники Apple Store в Мэриленде голосуют за разрешение первой забастовки из-за условий труда - информирует издание.

Забастовка, детализированная Коалицией организованных работников розничной торговли Международной ассоциации машинистов и аэрокосмических работников (IAM CORE), связана с проблемами на рабочем месте, которые все больше ухудшают отношения.

Согласно заявлению, работники стремятся изменить то, что они называют "непредсказуемым" планированием и зарплатами, которые соответствуют местной стоимости жизни.

Сегодняшнее голосование является первым шагом в демонстрации нашей солидарности и посылает четкий сигнал Apple. Принятие решения о забастовочных санкциях подчеркивает непоколебимую приверженность IAM CORE продвижению прав и благосостояния работников перед лицом вызовов - заявили в субботу члены переговорного комитета профсоюза.

В ответ Apple заявила журналистам, что "с уважением и добросовестностью будет сотрудничать с профсоюзом, который представляет нашу команду в Тоусоне".

Мы в Apple прилагаем все усилия, чтобы обеспечить отличный опыт для членов нашей команды по розничной торговле и дать им возможность предоставлять исключительные услуги нашим клиентам. Мы очень ценим членов нашей команды и гордимся тем, что предоставляем им лучшее в отрасли вознаграждение и исключительные преимущества - сказала пресс-секретарь Apple.

Напомним,

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