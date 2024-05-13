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Apple може зіткнутися з першим страйком співробітників роздрібної торгівлі

Apple може зіткнутися з першим страйком співробітників роздрібної торгівлі

Київ • УНН

 • 20822 перегляди

Працівники Apple Store в Таусоні, штат Меріленд, проголосували за дозвіл на перший страйк працівників роздрібної торгівлі через непередбачуваний графік роботи та заробітну плату, яка не відповідає місцевому прожитковому мінімуму.

Працівники Apple Store у Тоусоні, штат Меріленд, які об’єдналися в профспілку, увійшли в історію, проголосувавши напередодні за дозвіл на страйк. Причини невдоволення - "непередбачувані" планування та зарплати, які не відповідають місцевій вартості життя.

Про це передає УНН із посиланням на ABC News.

Співробітники Apple Store у Меріленді голосують за дозвіл першого страйку через умови праці 

 - інформує видання.

Страйк, деталізований Коаліцією організованих працівників роздрібної торгівлі Міжнародної асоціації машиністів і аерокосмічних працівників (IAM CORE), пов’язаний із проблемами на робочому місці, які дедалі більше погіршують відносини.

Згідно із заявою, працівники прагнуть змінити те, що вони називають "непередбачуваним" плануванням і зарплатами, які відповідають місцевій вартості життя.

Сьогоднішнє голосування є першим кроком у демонстрації нашої солідарності та надсилає чіткий сигнал Apple. Прийняття рішення про страйкові санкції підкреслює непохитну відданість IAM CORE просуванню прав і добробуту працівників перед лицем викликів

- заявили в суботу члени переговорного комітету профспілки.

У відповідь Apple заявила журналістам, що "з повагою та добросовісністю співпрацюватиме з профспілкою, яка представляє нашу команду в Тоусоні".

Ми в Apple докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити чудовий досвід для членів нашої команди з роздрібної торгівлі та дати їм змогу надавати виняткові послуги нашим клієнтам. Ми дуже цінуємо членів нашої команди та пишаємося тим, що надаємо їм найкращу в галузі винагороду та виняткові переваг

- сказала речниця Apple.

Нагадаємо

Компанія Apple вибачилася після негативної реакції на рекламу, у якій було показано, як предмети, зокрема музичні інструменти та книги, розчавлюються гідравлічним пресом.

Словенія зіткнулась з безпрецедентним страйком лікарів, які скасували понаднормову роботу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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