Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому
Киев • УНН
Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому отказали в удовлетворении апелляционной жалобы на арест по обвинению в присвоении нефтепродуктов на сумму 967 миллионов гривен.
Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты Сергея Пашинского и оставила без изменений меру пресечения. Пашинского считают одним из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн гривен, передает УНН.
Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 26 февраля 2024 года - без изменений
В САП сообщили, что таким образом, коллегия судей оставила без изменений меру пресечения, примененную к Сергею Пашинскому - содержание под стражей с альтернативой внесения 272,520 млн гривен залога.
"Учитывая то, что за лицо внесен залог пока на него возложены соответствующие процессуальные обязанности. Указанное решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - добавили в САП.
Напомним
26 февраля Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, до 25 апреля с альтернативой залога в объеме 272, 52 млн гривен.
27 февраля Пашинский заявил, что за него внесли залог и он вышел на свободу.
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