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Справа Пашинського: суд залишив під вартою бізнесмена Тищенка

Київ • УНН

 • 24225 перегляди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського про розкрадання нафтопродуктів та завдання державі майже 1 млрд грн збитків.

Справа Пашинського: суд залишив під вартою бізнесмена Тищенка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського про заволодіння нафтопродуктами і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків. Таке рішення 4 березня ухвалила АП ВАКС, повідомляє УНН

Як раніше УНН повідомляв, Вищий антикорупційний суд відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка. Адвокати підозрюваного подали скарги на рішення суду.

"Апеляційні скарги захисників залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13 лютого 2024 року без змін", – ідеться в рішенні.

Ухвала набуває законну силу з моменту її проголошення і остаточного оскарження в касаційному порядку не підлягає. 

Нагадаємо 

12 лютого, колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

27 лютого Сергій Пашинський заявив, що за нього внесли заставу і він вийшов на свободу. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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