Справа Пашинського: суд залишив під вартою бізнесмена Тищенка
Київ • УНН
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського про розкрадання нафтопродуктів та завдання державі майже 1 млрд грн збитків.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського про заволодіння нафтопродуктами і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків. Таке рішення 4 березня ухвалила АП ВАКС, повідомляє УНН.
Як раніше УНН повідомляв, Вищий антикорупційний суд відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка. Адвокати підозрюваного подали скарги на рішення суду.
"Апеляційні скарги захисників залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13 лютого 2024 року без змін", – ідеться в рішенні.
Ухвала набуває законну силу з моменту її проголошення і остаточного оскарження в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо
12 лютого, колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.
27 лютого Сергій Пашинський заявив, що за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.