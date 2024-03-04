Дело Пашинского: суд оставил под стражей бизнесмена Тищенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского о завладении нефтепродуктами и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков. Такое решение 4 марта принял АП ВАКС, сообщает УНН.

Как ранее УНН сообщал, Высший антикоррупционный суд отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко. Адвокаты подозреваемого подали жалобы на решение суда.

"Апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 13 февраля 2024 года без изменений", - говорится в решении.

Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и окончательного обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним

12 февраля, бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

27 февраля Сергей Пашинский заявил, что за него внесли залог и он вышел на свободу.