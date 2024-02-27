Екснардеп Пашинський заявив, що вийшов на свободу під заставу
Київ • УНН
Колишній народний депутат, фігурант справи про привласнення нафтопродуктів, заявив, що його випустили під заставу.
Колишній народний депутат Сергій Пашинський, який фігурує у справі про привласнення та продаж арештованих нафтопродуктів, заявив, що за нього внесли заставу і він вийшов на свободу. Про це Пашинський написав у Facebook у вівторок, пише УНН.
Тільки що підприємства - члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу
Нагадаємо
26 лютого Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, до 25 квітня з альтернативою застави обсягом 272, 52 млн грн.