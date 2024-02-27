Экс-нардеп Пашинский заявил, что вышел на свободу под залог

Бывший народный депутат Сергей Пашинский, который фигурирует в деле о присвоении и продаже арестованных нефтепродуктов, заявил, что за него внесли залог и он вышел на свободу. Об этом Пашинский написал в Facebook во вторник, пишет УНН.

Только что предприятия - члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу - сообщил Пашинский.

Напомним

26 февраля Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272, 52 млн грн.