Апеляція палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Пашинському
Київ • УНН
Колишньому народному депутату Сергію Пашинському відмовили в задоволенні апеляційної скарги на арешт за звинуваченням у привласненні нафтопродуктів на суму 967 мільйонів гривень.
Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту Сергія Пашинського та залишила без змін запобіжний захід. Пашинського вважають одним з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн гривень, передає УНН.
Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26 лютого 2024 року – без змін
В САП повідомили, що таким чином, колегія суддів залишила без змін запобіжний захід, застосований до Сергія Пашинського – тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн гривень застави.
"Зважаючи на те, що за особу внесено заставу наразі на неї покладені відповідні процесуальні обов’язки. Указане рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - додали в САП.
Нагадаємо
26 лютого Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, до 25 квітня з альтернативою застави обсягом 272, 52 млн гривень.
27 лютого Пашинський заявив, що за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.