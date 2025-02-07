Антициклон принесет головные боли и мороз до -10: синоптики дали прогноз на выходные

ukenru
Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
14:19 • 16132 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 91903 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 94492 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 114094 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 108838 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 138815 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 138999 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 140525 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136629 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126550 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 101296 просмотра
Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

7 февраля, 05:52 • 37178 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 87488 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 111922 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 50629 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

14:36 • 813 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 50629 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 91903 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 180088 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 192808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 114094 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 111922 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 106230 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 111699 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 115429 просмотра
Актуальное
Антициклон принесет головные боли и мороз до -10: синоптики дали прогноз на выходные

Антициклон принесет головные боли и мороз до -10: синоптики дали прогноз на выходные

Киев  •  УНН

 • 5962 просмотра

Read in English

В Украине ожидается антициклон, который принесет солнечную погоду и морозы до -10 градусов. Из-за высокого атмосферного давления возможны головные боли, осадков не предвидится.

В эти выходные в Украине снизится температура из-за давления антициклона, пришедшего в Украину. Он повлечет солнечную погоду днем и морозы ночью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Антициклон давит, атмосферное давление растет, поэтому осадков в Украине не ожидается, может болеть голова от высокого атмосферного давления, однако солнышка станет больше, будет появляться больше прояснений. Которые, правда, будут усиливать ночью мороз, но днем будут возвращать столбики термометров почти до нуля,

- отметила Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на субботу и на воскресенье 8 и 9 февраля в Украине ожидается -4-10 градусов мороза, а в течение дня субботы и воскресенья температура воздуха будет колебаться около нуля, в восточных областях будет холоднее, -1-4 градуса.

Ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ривненщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Image

Погода в Киеве на выходные

По прогнозу Наталки Диденко, в Киеве 8 и 9 февраля будет преобладать антициклональный характер погоды. Будет сухо, солнечно, но с морозом ночью до -7-10 градусов. Днем ожидается в пределах 0-2 градуса с отметкой "минус"

На следующей неделе ожидается, что погода существенно не изменится - антициклон и дальше будет находиться на территории Украины. Осадков не предвидится, дни будут прохладными, а ночи - морозными.

Теплая зима заставит аграриев потратить больше на защиту посевов от вредителей06.02.25, 13:06 • 30486 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы