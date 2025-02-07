Антициклон принесет головные боли и мороз до -10: синоптики дали прогноз на выходные

В эти выходные в Украине снизится температура из-за давления антициклона, пришедшего в Украину. Он повлечет солнечную погоду днем и морозы ночью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Антициклон давит, атмосферное давление растет, поэтому осадков в Украине не ожидается, может болеть голова от высокого атмосферного давления, однако солнышка станет больше, будет появляться больше прояснений. Которые, правда, будут усиливать ночью мороз, но днем будут возвращать столбики термометров почти до нуля, - отметила Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на субботу и на воскресенье 8 и 9 февраля в Украине ожидается -4-10 градусов мороза, а в течение дня субботы и воскресенья температура воздуха будет колебаться около нуля, в восточных областях будет холоднее, -1-4 градуса.

Ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ривненщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве на выходные

По прогнозу Наталки Диденко, в Киеве 8 и 9 февраля будет преобладать антициклональный характер погоды. Будет сухо, солнечно, но с морозом ночью до -7-10 градусов. Днем ожидается в пределах 0-2 градуса с отметкой "минус"

На следующей неделе ожидается, что погода существенно не изменится - антициклон и дальше будет находиться на территории Украины. Осадков не предвидится, дни будут прохладными, а ночи - морозными.

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