Антициклон принесе головні болі і мороз до -10: синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
В Україні очікується антициклон, який принесе сонячну погоду та морози до -10 градусів. Через високий атмосферний тиск можливі головні болі, опадів не передбачається.
Цими вихідними в Україні знизиться температура через тиск антициклону, що прийшов в Україну. Він спричинить сонячну погоду вдень і морози вночі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Антициклон тисне, атмосферний тиск росте, тому опадів в Україні не очікується, може боліти голова від високого атмосферного тиску, проте сонечка побільшає, з'являтиметься більше прояснень. Які, щоправда, посилюватимуть вночі мороз, але вдень повертатимуть стовпчики термометрів майже до нуля,
За її прогнозом, в ніч на суботу та на неділю 8 і 9 лютого в Україні очікується -4-10 градусів морозу, а впродовж дня суботи та неділі температура повітря коливатиметься близько нуля, у східних областях буде холодніше, -1-4 градуси.
Вітер у суботу-неділю буде східних напрямків, помірний, а на півдні, в Приазов'ї, а також завтра ще й на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода в Києві на вихідні
За прогнозом Наталки Діденко, у Києві 8 та 9 лютого переважатиме антициклональний характер погоди. Буде сухо, сонячно, але з морозом вночі до -7-10 градусів. Вдень очікується в межах 0-2 градуси з позначкою "мінус"
Наступного тижня очікується, що погода істотно не зміниться — антициклон і далі перебуватиме на території України. Опадів не передбачається, дні будуть прохолодними, а ночі - морозними.
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