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Антициклон принесе головні болі і мороз до -10: синоптики дали прогноз на вихідні

Антициклон принесе головні болі і мороз до -10: синоптики дали прогноз на вихідні

Київ • УНН

 • 29260 перегляди

В Україні очікується антициклон, який принесе сонячну погоду та морози до -10 градусів. Через високий атмосферний тиск можливі головні болі, опадів не передбачається.

Цими вихідними в Україні знизиться температура через тиск антициклону, що прийшов в Україну. Він спричинить сонячну погоду вдень і морози вночі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Антициклон тисне, атмосферний тиск росте, тому опадів в Україні не очікується, може боліти голова від високого атмосферного тиску, проте сонечка побільшає, з'являтиметься більше прояснень. Які, щоправда, посилюватимуть вночі мороз, але вдень повертатимуть стовпчики термометрів майже до нуля,

- зазначила Діденко.

За її прогнозом, в ніч на суботу та на неділю 8 і 9 лютого в Україні очікується -4-10 градусів морозу, а впродовж дня суботи та неділі температура повітря коливатиметься близько нуля, у східних областях буде холодніше, -1-4 градуси.

Вітер у суботу-неділю буде східних напрямків, помірний, а на півдні, в Приазов'ї, а також завтра ще й на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

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Погода в Києві на вихідні

За прогнозом Наталки Діденко, у Києві 8 та 9 лютого переважатиме антициклональний характер погоди. Буде сухо, сонячно, але з морозом вночі до -7-10 градусів. Вдень очікується в межах 0-2 градуси з позначкою "мінус"

Наступного тижня очікується, що погода істотно не зміниться — антициклон і далі перебуватиме на території України. Опадів не передбачається, дні будуть прохолодними, а ночі - морозними.

Тепла зима змусить аграріїв витратити більше на захист посівів від шкідників06.02.25, 13:06 • 39075 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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