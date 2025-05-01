Андрей Матюха и Favbet Foundation: развитие спорта и базовых знаний для детей и тренеров
Киев • УНН
Favbet Foundation реализует программы поддержки детского спорта, образовательных проектов и безопасности. Организует бесплатные секции для детей ВПЛ и военных и тренинги по домедицинской помощи.
Андрей Матюха и Favbet Foundation реализуют долгосрочные программы, направленные на поддержку детского спорта, развитие образовательных проектов в спортивной среде и повышение безопасности тренировочного процесса. Фонд сотрудничает с профильными организациями, организует бесплатные спортивные секции для детей ВПЛ и детей военнослужащих в Киеве и проводит тренинги по оказанию доврачебной помощи для тренеров и спортсменов разных дисциплин. Инициативы охватывают физическую, психологическую и образовательную составляющие и ориентированы на актуальные потребности украинских общин в условиях военного времени, передает УНН.
Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: тренинги по доврачебной помощи для тренеров и спортсменов
В 2025 году Favbet Foundation в сотрудничестве с FAST начал серию тренингов, направленных на повышение квалификации представителей спортивной отрасли в вопросах оказания первой медицинской помощи. Программа охватывает тренеров и спортсменов различных дисциплин — гимнастики, борьбы, лёгкой и тяжёлой атлетики.
Обучение включает следующие базовые темы:
- сердечно-лёгочная реанимация;
- остановка кровотечений;
- действия при инфаркте;
- помощь при инсульте.
За январь-февраль участие в программе приняли 212 человек. До конца года планируется охватить более 1600 участников из всех регионов Украины. Андрей Матюха, как руководитель Favbet Foundation, подчёркивает важность базовой подготовки для повышения уровня безопасности в спортивной среде.
Андрей Матюха, как руководитель Favbet Foundation: инициатива "Клуб Супергероев"
Один из ключевых направлений в честности Favbet Foundation — это благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" реализуется в рамках благотворительной программы Favbet Kids, которую реализует Favbet Foundation.
Проект направлен на вовлечение детей в регулярную физическую активность, что может способствовать снижению уровня тревожности и улучшению эмоционального состояния в условиях войны. Матюха Андрей Валерьевич, президент Favbet Foundation, подчёркивает, что спортивные занятия должны формировать у участников устойчивые навыки — как физические, так и социальные.
Основные задачи программы:
- обеспечить физическую активность в доступном формате;
- создать условия для стабильного социального взаимодействия среди сверстников;
- поддержать детей в формировании привычек, способствующих адаптации к сложным условиям.
Инициатива реализуется на постоянной основе и поддерживается фондом в рамках более широкой стратегии развития среды для детей в сообществах.
Как присоединиться к Клубу Супергероев?
Проект реализуется в сотрудничестве с местными спортивными организациями и тренерами. Для участия родителям или представителям общественных структур необходимо обратиться к координатору в своём городе или районе.
Расписание занятий, адреса секций и формы регистрации доступны на официальной странице инициативы в социальной сети Facebook.
Участие в секциях бесплатно для детей ВПЛ и детей военных .Обязательное условие — заполненная анкета и согласие от родителей или опекунов.
Андрей Матюха и Favbet Foundation открыты к сотрудничеству с общинами и местными властями, заинтересованными в открытии новых секций или масштабировании программы в регионах.
Матюха Андрей Валерьевич, президент Favbet Foundation: пример "Зимней Спартакиады"
Во взаимодействии с клубом SpartaBox была проведена "Зимняя Спартакиада" для детей 6–14 лет. В рамках мероприятия состоялись:
- «борцовский баскетбол»;
- «борьба за пояс».
Эти виды активности сочетают игру с элементами единоборств и способствуют развитию физических и социальных навыков. Андрей Матюха, как руководитель Favbet Foundation, отмечает важность подобных форматов в современных условиях.
Среди результатов:
- повышение стрессоустойчивости;
- формирование навыков поддержки;
- укрепление командного духа.
Favbet Foundation: результаты деятельности в 2025 году
В течение года Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation реализовали ряд проектов, охвативших более двухсот участников. Среди достижений:
- запуск серии тренингов по доврачебной помощи;
- функционирование бесплатных секций в столице;
- организация спортивных мероприятий с социальным компонентом.
Матюха Андрей Валерьевич, президент Favbet Foundation, подчёркивает: такие инициативы — не временные акции, а системная поддержка для детей, тренеров и общин в условиях длительной нестабильности.