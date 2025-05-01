Андрій Матюха та Favbet Foundation: розвиток спорту і базових знань для дітей та тренерів

Андрій Матюха та Favbet Foundation реалізують довгострокові програми, спрямовані на підтримку дитячого спорту, розвиток освітніх проєктів у спортивному середовищі та підвищення безпеки тренувального процесу. Фонд працює у партнерстві з профільними організаціями, організовує безкоштовні спортивні секції для дітей ВПО та дітей військовослужбовців у Києві та проводить тренінги з надання домедичної допомоги для тренерів і спортсменів різних дисциплін. Ініціативи охоплюють фізичну, психологічну та освітню складову й орієнтовані на актуальні потреби українських громад в умовах воєнного часу, передає УНН.

Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation: тренінги з домедичної допомоги для тренерів і спортсменів

У 2025 році Favbet Foundation у співпраці з FAST розпочав серію тренінгів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників спортивної галузі в напрямку надання першої медичної допомоги. Програма охоплює тренерів і спортсменів з різних дисциплін — гімнастики, боротьби, легкої та важкої атлетики.

Навчання включає такі базові теми:

серцево-легенева реанімація;

зупинка кровотеч;

дії при інфаркті;

допомога при інсульті.

За січень-лютий участь у програмі взяли 212 осіб. До кінця року планується охопити понад 1600 учасників з усіх регіонів України. Андрій Матюха, як очільник Favbet Foundation, підкреслює важливість базової підготовки для підвищення рівня безпеки у спортивному середовищі.

Андрій Матюха, як очільник Favbet Foundation: ініціатива "Клуб Супергероїв"

Один із ключових напрямків у діяльності Favbet Foundation — це благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв" реалізовується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує Favbet Foundation.

Проєкт спрямований на залучення дітей до регулярної фізичної активності, що може допомагати у зменшенні рівня тривожності та покращенні емоційного стану в умовах війни. Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation, наголошує на тому, що спортивні заняття мають формувати в учасників сталі навички — як фізичні, так і соціальні.

Основні завдання програми:

забезпечити фізичну активність у доступному форматі;

створити умови для стабільної соціальної взаємодії серед однолітків;

підтримати дітей у формуванні звичок, які сприяють адаптації до складних умов.

Ініціатива реалізується на постійній основі та підтримується фондом в рамках ширшої стратегії розвитку середовища для дітей у громадах.

Як долучитися до Клубу Супергероїв?

Проєкт реалізується у співпраці з місцевими спортивними організаціями та тренерами. Для участі батькам або представникам громадських структур необхідно звернутися до координатора у своєму місті або районі.

Графіки занять, адреси секцій та форми реєстрації доступні на офіційній сторінці ініціативи в соціальній мережі Facebook.

Участь у секціях є безкоштовною для дітей ВПО та дітей військових. Приймаються діти віком від 6 до 14 років. Обов’язкова умова — заповнена анкета та згода від батьків або опікунів.

Андрій Матюха та Favbet Foundation відкриті до співпраці з громадами та місцевою владою, які зацікавлені у відкритті нових секцій або масштабуванні програми в регіонах.

Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation: приклад "Зимової Спартакіади"

У співпраці з клубом SpartaBox проведено "Зимову Спартакіаду" для дітей 6–14 років. У межах заходу проводилися:

«борцівський баскетбол»;

«боротьба за пасок».

Ці види активності поєднують гру з елементами єдиноборств і сприяють розвитку фізичних та соціальних навичок. Андрій Матюха, як очільник Favbet Foundation, відзначає важливість подібних форматів у сучасних умовах.

Серед результатів:

підвищення стресостійкості;

формування навичок підтримки;

зміцнення командного духу.

Favbet Foundation: результати діяльності у 2025 році

Протягом року Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation реалізували ряд проєктів, що охопили понад дві сотні учасників. Досягнення включають:

запуск серії тренінгів з домедичної допомоги;

функціонування безоплатних секцій у столиці;

організацію спортивних змагань із соціальним компонентом.

Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation, наголошує: подібні ініціативи — не тимчасові акції, а системна підтримка для дітей, тренерів і громади в умовах тривалої нестабільності.