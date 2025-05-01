Андрій Матюха та Favbet Foundation: розвиток спорту і базових знань для дітей та тренерів
Київ • УНН
Favbet Foundation реалізує програми підтримки дитячого спорту, освітніх проєктів та безпеки. Організовує безкоштовні секції для дітей ВПО та військових і тренінги з домедичної допомоги.
Андрій Матюха та Favbet Foundation реалізують довгострокові програми, спрямовані на підтримку дитячого спорту, розвиток освітніх проєктів у спортивному середовищі та підвищення безпеки тренувального процесу. Фонд працює у партнерстві з профільними організаціями, організовує безкоштовні спортивні секції для дітей ВПО та дітей військовослужбовців у Києві та проводить тренінги з надання домедичної допомоги для тренерів і спортсменів різних дисциплін. Ініціативи охоплюють фізичну, психологічну та освітню складову й орієнтовані на актуальні потреби українських громад в умовах воєнного часу, передає УНН.
Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation: тренінги з домедичної допомоги для тренерів і спортсменів
У 2025 році Favbet Foundation у співпраці з FAST розпочав серію тренінгів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників спортивної галузі в напрямку надання першої медичної допомоги. Програма охоплює тренерів і спортсменів з різних дисциплін — гімнастики, боротьби, легкої та важкої атлетики.
Навчання включає такі базові теми:
- серцево-легенева реанімація;
- зупинка кровотеч;
- дії при інфаркті;
- допомога при інсульті.
За січень-лютий участь у програмі взяли 212 осіб. До кінця року планується охопити понад 1600 учасників з усіх регіонів України. Андрій Матюха, як очільник Favbet Foundation, підкреслює важливість базової підготовки для підвищення рівня безпеки у спортивному середовищі.
Андрій Матюха, як очільник Favbet Foundation: ініціатива "Клуб Супергероїв"
Один із ключових напрямків у діяльності Favbet Foundation — це благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв" реалізовується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує Favbet Foundation.
Проєкт спрямований на залучення дітей до регулярної фізичної активності, що може допомагати у зменшенні рівня тривожності та покращенні емоційного стану в умовах війни. Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation, наголошує на тому, що спортивні заняття мають формувати в учасників сталі навички — як фізичні, так і соціальні.
Основні завдання програми:
- забезпечити фізичну активність у доступному форматі;
- створити умови для стабільної соціальної взаємодії серед однолітків;
- підтримати дітей у формуванні звичок, які сприяють адаптації до складних умов.
Ініціатива реалізується на постійній основі та підтримується фондом в рамках ширшої стратегії розвитку середовища для дітей у громадах.
Як долучитися до Клубу Супергероїв?
Проєкт реалізується у співпраці з місцевими спортивними організаціями та тренерами. Для участі батькам або представникам громадських структур необхідно звернутися до координатора у своєму місті або районі.
Графіки занять, адреси секцій та форми реєстрації доступні на офіційній сторінці ініціативи в соціальній мережі Facebook.
Участь у секціях є безкоштовною для дітей ВПО та дітей військових. Приймаються діти віком від 6 до 14 років. Обов’язкова умова — заповнена анкета та згода від батьків або опікунів.
Андрій Матюха та Favbet Foundation відкриті до співпраці з громадами та місцевою владою, які зацікавлені у відкритті нових секцій або масштабуванні програми в регіонах.
Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation: приклад "Зимової Спартакіади"
У співпраці з клубом SpartaBox проведено "Зимову Спартакіаду" для дітей 6–14 років. У межах заходу проводилися:
- «борцівський баскетбол»;
- «боротьба за пасок».
Ці види активності поєднують гру з елементами єдиноборств і сприяють розвитку фізичних та соціальних навичок. Андрій Матюха, як очільник Favbet Foundation, відзначає важливість подібних форматів у сучасних умовах.
Серед результатів:
- підвищення стресостійкості;
- формування навичок підтримки;
- зміцнення командного духу.
Favbet Foundation: результати діяльності у 2025 році
Протягом року Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation реалізували ряд проєктів, що охопили понад дві сотні учасників. Досягнення включають:
- запуск серії тренінгів з домедичної допомоги;
- функціонування безоплатних секцій у столиці;
- організацію спортивних змагань із соціальним компонентом.
Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation, наголошує: подібні ініціативи — не тимчасові акції, а системна підтримка для дітей, тренерів і громади в умовах тривалої нестабільності.