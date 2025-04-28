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Рядом в критический момент: тренеры осваивают навыки оказания помощи детям

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Favbet Foundation поддержал обучение тренеров по оказанию первой помощи детям в экстренных ситуациях. С начала 2025 года тренинги прошли 235 человек, среди которых детские тренеры.

Рядом в критический момент: тренеры осваивают навыки оказания помощи детям
FAST Первая помощь и спецподготовка

Быть рядом с ребёнком в момент опасности — большая ответственность. Именно поэтому Favbet Foundation поддержал проведение специализированных тренингов для тренеров, которые ежедневно работают с детьми. Участники обучения получили практические знания и навыки по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях, передает УНН.

Во время тренинга тренеры узнали, как оценить ситуацию, определить уровень опасности и действовать быстро и эффективно. Отдельное внимание было уделено алгоритму вызова скорой помощи, выявлению и остановке критических кровотечений с помощью прямого давления, турникетов и тампонирования.

FAST Первая помощь и спецподготовка 
FAST Первая помощь и спецподготовка 

Также участники освоили действия при травмах с некритичными кровотечениями, травматических ампутациях, инородных предметах в ране. Важной частью обучения стала помощь человеку без сознания: тренеры практиковались в переводе в безопасное положение, обеспечении проходимости дыхательных путей и проведении сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Кроме того, они ознакомились с принципами работы автоматического внешнего дефибриллятора.

FAST Первая помощь и спецподготовка
FAST Первая помощь и спецподготовка

Особое внимание в ходе обучения уделили именно доврачебной помощи детям: как оценивать их состояние, правильно переворачивать и проводить СЛР с учётом возраста ребёнка.

В рамках масштабного национального проекта развития первой помощи в спорте при потдержке за підтримки FAVBET FoundationНачиная с 2025 года, благотворительный фонд Favbet Foundation поддержал проведение 12 тренингов, в которых приняли участие 212 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 14 тренеров, работающих с детьми, и 9 подростков.

FAST Первая помощь и спецподготовка 
FAST Первая помощь и спецподготовка 

"Мы верим, что безопасность детей должна быть приоритетом в любой сфере, особенно там, где они активно двигаются и тренируются. Именно поэтому поддержка обучения по доврачебной помощи для тренеров — это наш вклад в создание более защищённой среды для юных спортсменов. Знания, которые спасают жизни, должны быть доступны каждому, кто работает с детьми", — рассказали в Favbet Foundation.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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