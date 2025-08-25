"Аморфная идеологическая и географическая концепция": в ISW объяснили, что такое "русский мир" в понимании кремля
Киев • УНН
Руководство РФ продвигает идею "русского мира", включающую бывшие территории Киевской Руси и СССР. Лавров заявил, что Россия достигнет военных целей, защищая права русскоязычных и обеспечивая нейтралитет Украины.
Руководство РФ продвигает нарратив о том, что Украина является частью идеи Кремля о "русском мире" – "аморфной идеологической и географической концепции", которая, по утверждению России, включает все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики ссылаются на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканалу NBC, в котором тот повторил отказ Кремля от предложенных США инициатив по миру в Украине.
Лавров заявил, что Россия достигнет своих военных целей, которые он назвал устранением угроз безопасности России, "исходящих с украинской территории", защитой прав "этнических русских и русскоязычного населения, которое считает себя частью русской культуры и русской истории", а также нейтралитетом Украины
Там также указывают на слова Лаврова о том, что Украина имеет право на существование, но лишь до тех пор, пока она не "отпустит" этнических русских и русскоязычных, которые "считают, что принадлежат к русской культуре", при этом Россия "обязана" поддерживать и защищать тех, кто разделяет ценности русского языка и "русского мира".
"Заявления Лаврова ... подтверждают последовательные утверждения Кремля о том, что якобы "коренными причинами" войны являются расширение НАТО на восток и дискриминация Украиной русскоязычных", - резюмируют аналитики.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, и обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и Москвой. Он также поставил под сомнение легитимность Президента Зеленского и отверг обвинения в атаках РФ на гражданские объекты.
