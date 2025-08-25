$41.220.00
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
"Аморфная идеологическая и географическая концепция": в ISW объяснили, что такое "русский мир" в понимании кремля

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Руководство РФ продвигает идею "русского мира", включающую бывшие территории Киевской Руси и СССР. Лавров заявил, что Россия достигнет военных целей, защищая права русскоязычных и обеспечивая нейтралитет Украины.

"Аморфная идеологическая и географическая концепция": в ISW объяснили, что такое "русский мир" в понимании кремля

Руководство РФ продвигает нарратив о том, что Украина является частью идеи Кремля о "русском мире" – "аморфной идеологической и географической концепции", которая, по утверждению России, включает все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканалу NBC, в котором тот повторил отказ Кремля от предложенных США инициатив по миру в Украине.

Лавров заявил, что Россия достигнет своих военных целей, которые он назвал устранением угроз безопасности России, "исходящих с украинской территории", защитой прав "этнических русских и русскоязычного населения, которое считает себя частью русской культуры и русской истории", а также нейтралитетом Украины

- отмечают в ISW.

Там также указывают на слова Лаврова о том, что Украина имеет право на существование, но лишь до тех пор, пока она не "отпустит" этнических русских и русскоязычных, которые "считают, что принадлежат к русской культуре", при этом Россия "обязана" поддерживать и защищать тех, кто разделяет ценности русского языка и "русского мира".

"Заявления Лаврова ... подтверждают последовательные утверждения Кремля о том, что якобы "коренными причинами" войны являются расширение НАТО на восток и дискриминация Украиной русскоязычных", - резюмируют аналитики.

Напомним

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, и обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и Москвой. Он также поставил под сомнение легитимность Президента Зеленского и отверг обвинения в атаках РФ на гражданские объекты.

россия не хочет заканчивать войну, они делают все, чтобы Трамп не накладывал на них санкции - Зеленский22.08.25, 16:21 • 3039 просмотров

