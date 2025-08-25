"Аморфна ідеологічна та географічна концепція": в ISW пояснили, що таке "руський мир" в розумінні кремля
Київ • УНН
Керівництво рф просуває ідею "руського миру", що включає колишні території Київської Русі та СРСР. лавров заявив, що росія досягне військових цілей, захищаючи права російськомовних та забезпечуючи нейтралітет України.
Керівництво рф просуває наратив про те, що Україна є частиною ідеї кремля про "руський мир" – "аморфної ідеологічної та географічної концепції", яка, за твердженням росії, включає всі колишні території Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної російської федерації. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики посилаються на інтерв'ю міністра закордонних справ рф сергія лаврова телеканалу NBC, в якому той повторив відмову кремля від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні.
лавров заявив, що росія досягне своїх воєнних цілей, які він назвав усуненням загроз безпеці росії, "що виходять з української території", захистом прав "етнічних росіян та російськомовного населення, яке вважає себе частиною російської культури та російської історії", а також нейтралітетом України
Там також вказують на слова лаврова про те, що Україна має право на існування, але лише доти, доки вона не "відпустить" етнічних росіян та російськомовних, які "вважають, що належать до російської культури", при цьому росія "зобов’язана" підтримувати та захищати тих, хто поділяє цінності російської мови та "руського мира".
"Заяви лаврова ... підтверджують послідовні твердження кремля про те, що нібито "корінними причинами" війни є розширення НАТО на схід та дискримінація Україною російськомовних", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
Глава мзс рф сергій лавров заявив про виправданість ударів по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб, і звинуватив Захід у зриві переговорів між Києвом і москвою. Він також поставив під сумнів легітимність Президента Зеленського та відкинув звинувачення щодо атак рф на цивільні об'єкти.
росія не хоче завершувати війну, вони роблять все, щоб Трамп не накладав на них санкції - Зеленський 22.08.25, 16:21 • 3036 переглядiв