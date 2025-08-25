$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 16880 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 33305 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 35276 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 33410 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 45062 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 78647 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 63710 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34341 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 57016 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35702 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
"Аморфна ідеологічна та географічна концепція": в ISW пояснили, що таке "руський мир" в розумінні кремля

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Керівництво рф просуває ідею "руського миру", що включає колишні території Київської Русі та СРСР. лавров заявив, що росія досягне військових цілей, захищаючи права російськомовних та забезпечуючи нейтралітет України.

"Аморфна ідеологічна та географічна концепція": в ISW пояснили, що таке "руський мир" в розумінні кремля

Керівництво рф просуває наратив про те, що Україна є частиною ідеї кремля про "руський мир" – "аморфної ідеологічної та географічної концепції", яка, за твердженням росії, включає всі колишні території Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної російської федерації. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на інтерв'ю міністра закордонних справ рф сергія лаврова телеканалу NBC, в якому той повторив відмову кремля від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні.

лавров заявив, що росія досягне своїх воєнних цілей, які він назвав усуненням загроз безпеці росії, "що виходять з української території", захистом прав "етнічних росіян та російськомовного населення, яке вважає себе частиною російської культури та російської історії", а також нейтралітетом України

- зазначають в ISW.

Там також вказують на слова лаврова про те, що Україна має право на існування, але лише доти, доки вона не "відпустить" етнічних росіян та російськомовних, які "вважають, що належать до російської культури", при цьому росія "зобов’язана" підтримувати та захищати тих, хто поділяє цінності російської мови та "руського мира".

"Заяви лаврова ... підтверджують послідовні твердження кремля про те, що нібито "корінними причинами" війни є розширення НАТО на схід та дискримінація Україною російськомовних", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив про виправданість ударів по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб, і звинуватив Захід у зриві переговорів між Києвом і москвою. Він також поставив під сумнів легітимність Президента Зеленського та відкинув звинувачення щодо атак рф на цивільні об'єкти.

росія не хоче завершувати війну, вони роблять все, щоб Трамп не накладав на них санкції - Зеленський 22.08.25, 16:21 • 3036 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна