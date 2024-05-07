Американского солдата арестовали в рф: обвиняют в краже

Американского солдата, который посещал свою подругу в российском городе владивосток, арестовали по обвинению в краже. Американец сейчас находится под стражей, сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц США, передает УНН.

Детали

В понедельник американские власти заявили, что 34-летний старший сержант Гордон Блэк после службы в Южной Корее должен был вернуться домой в Техас. Вместо этого, по словам официальных лиц, Блэк отправился в россию, чтобы увидеться с давней подругой. Associated Press отмечает, что Блэк женат.

В понедельник пресс-атташе сухопутных сил армии США Синтия Смит подтвердила, что солдата задержали в четверг, 2 мая во владивостоке, по обвинению в совершении преступления. Министерство обороны известило об аресте Гордона Блэка его родных.

"Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку военнослужащему в россии", - сказала Смит.

По словам официальных лиц, россиянка, к которой приехал Блэк, жила в Южной Корее, а прошлой осенью между ней и солдатом произошел какой-то бытовой конфликт или ссора. После этого она покинула Южную Корею. Неясно, заставили ли ее уехать и какую роль в этом сыграли корейские власти.

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