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Американського солдата заарештували в рф: звинувачують у крадіжці

Американського солдата заарештували в рф: звинувачують у крадіжці

Київ • УНН

 • 20510 перегляди

Американський солдат, який відвідував свою знайому у владивостоці, росія, був заарештований за звинуваченням у крадіжці.

Американського солдата, який відвідував свою подругу в російському місті владивосток, заарештували за звинуваченням у крадіжці. Американець наразі перебуває під вартою, повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб США, передає УНН

Деталі

У понеділок американська влада заявила, що 34-річний старший сержант Гордон Блек після служби у Південній Кореї мав повернутись додому у Техас.  Натомість, за словами офіційних осіб, Блек, вирушив до росії, щоб побачитися з давньою подругою. Associated Press зазначає, що Блек одружений. 

У понеділок пресаташе сухопутних сил армії США Синтія Сміт підтвердила, що солдата затримали в четвер, 2 травня у владивостоці, за звинуваченням у скоєнні злочину. Міністерство оборони сповістило про арешт Гордона Блека його рідних. 

"Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку військовослужбовцю в росії", - сказала Сміт.

За словами офіційних осіб, росіянка, до якої приїхав Блек, мешкала в Південній Кореї, а минулої осені між нею і солдатом  стався якийсь побутовий конфлікт або сварка. Після цього вона покинула Південну Корею. Неясно, чи змусили її виїхати і яку роль у цьому відіграла корейська влада.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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