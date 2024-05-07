Американського солдата заарештували в рф: звинувачують у крадіжці
Київ • УНН
Американський солдат, який відвідував свою знайому у владивостоці, росія, був заарештований за звинуваченням у крадіжці.
Американського солдата, який відвідував свою подругу в російському місті владивосток, заарештували за звинуваченням у крадіжці. Американець наразі перебуває під вартою, повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб США, передає УНН.
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У понеділок американська влада заявила, що 34-річний старший сержант Гордон Блек після служби у Південній Кореї мав повернутись додому у Техас. Натомість, за словами офіційних осіб, Блек, вирушив до росії, щоб побачитися з давньою подругою. Associated Press зазначає, що Блек одружений.
У понеділок пресаташе сухопутних сил армії США Синтія Сміт підтвердила, що солдата затримали в четвер, 2 травня у владивостоці, за звинуваченням у скоєнні злочину. Міністерство оборони сповістило про арешт Гордона Блека його рідних.
"Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку військовослужбовцю в росії", - сказала Сміт.
За словами офіційних осіб, росіянка, до якої приїхав Блек, мешкала в Південній Кореї, а минулої осені між нею і солдатом стався якийсь побутовий конфлікт або сварка. Після цього вона покинула Південну Корею. Неясно, чи змусили її виїхати і яку роль у цьому відіграла корейська влада.
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