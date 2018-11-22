Американский боксер захотел реванша с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Интерконтинентальный чемпион мира по версии IBO в супертяжелом весе Майкл Хантер выразил надежду на проведение боя-реванша с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александр Усик, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
"Думаю, что я заслужил уважение со стороны Усика. Надеюсь, мне еще представится возможность сразиться с ним. Да, мне известно, что он планирует перейти в супертяжелый вес и, надеюсь, мое время наступит, когда мы с ним встретимся", - отметил американец.
Кроме того, Хантер прокомментировал последний бой Усика с Тони Беллью.
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"Беллью не обладает боксерскими навыками, которые есть у Усика, много боксеров не обладают такими навыками, думаю, у меня они есть. Я бросил вызов непобедимому чемпиону (Усику - ред.), думая что это отличная возможность подняться в рейтингах, однако потерпел неудачу. Усик - не нокаутер, после боя с ним у меня не было травм и ранений, я просто получил урок", - признал Хантер.
Напомним, что Усик одержал победу над Хантером только по итогам судейских записок.