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Американський боксер забажав реваншу з Усиком

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією IBO в суперважкій вазі Майкл Хантер виразив надію на проведення бою-реваншу із абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.

“Гадаю, що я заслужив повагу з боку Усика. Сподіваюся, мені ще випаде можливість битися з ним. Так, мені відомо, що він планує перейти в суперважку вагу і, сподіваюся, мій час настане, коли ми з ним зустрінемося”, — відзначив американець.

Крім того, Хантер прокоментував останній бій Усика з Тоні Беллью.

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“Беллью не володіє боксерськими навичками, які є у Усика, багато боксерів не володіють такими навичками, думаю, у мене вони є. Я кинув виклик непереможному чемпіону (Усику — ред.), думаючи що це відмінна можливість піднятися в рейтингах, проте зазнав невдачі. Усик — не нокаутер, після бою з ним у мене не було травм і поранень, я просто отримав урок”, — визнав Хантер.

Нагадаємо, що Усик здобув перемогу над Хантером тільки за підсумками суддівських записок.

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