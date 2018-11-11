Британський боксер Белью оголосив про завершення кар'єри після поразки від Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Британець Тоні Белью оголосив про завершення кар’єри боксера після поразки від українця Олександра Усика. Слова 35-річного спортсмена наводить портал Boxingscene.com, інформує УНН.
У ніч на неділю Белью програв Усіку нокаутом у восьмому раунді і не зміг відібрати у суперника титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).
“Я намагався з усіх сил і віддав все, що у мене є, — сказав після бою Белью. — Усик — винятковий боксер, він заслуговує ті оплески, які отримує. Я програв превеликий людині, з якою коли-небудь виходив на ринг, бажаю йому всіляких успіхів у подальшому. Для мене ж це, безперечно, кінець”.
Як раніше інформував УНН, 35-річний Белью зазнав третьої поразки при 30 перемогах (20 нокаутом) і одній нічиїй. Заради цього поєдинку йому довелося спуститися із суперважкої вагової категорії, де він виграв два бої у екс-чемпіона світу в першій важкій ваговій категорії за версієями WBA, WBC, The Ring та WBO і у важкій ваговій категорії за версією WBA, співвітчизника Девіда Хея. На момент пропозиції про поєдинок з Усиком Белью розглядав можливість завершення кар’єри. У 2016 році він став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у вазі до 90,71 кг і один раз захистив титул.