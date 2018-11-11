Британский боксер Беллью объявил о завершении карьеры после поражения от Усика

В ночь на воскресенье Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде и не смог отобрать у соперника титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Я старался изо всех сил и отдал все, что у меня есть, - сказал после боя Беллью. - Усик - исключительный боксер, он заслуживает те аплодисменты, которые получает. Я проиграл величайшему человеку, с которым когда-либо выходил на ринг, желаю ему всяческих успехов в дальнейшем. Для меня же это определенно конец".

Как ранее информировал УНН, 35-летний Беллью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Ради этого поединка ему пришлось спуститься из супертяжелой весовой категории, где он выиграл два боя у экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиеямы WBA, WBC, The Ring и WBO и в тяжелой весовой категории по версии WBA, соотечественника Дэвида Хэя. На момент предложения о поединке с Усиком Белью рассматривал возможность завершения карьеры. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг и один раз защитил титул.