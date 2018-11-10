Усик виграв поєдинок із британцем Белью
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У восьмому раунді Олександр Усик відправляє Тоні Белью в нокаут і захищає титул абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,71 кг, передає УНН.
У 12-раундовому поєдинку в Манчестері він виграв у британця Тоні Белью нокаутом у восьмому раунді.
Усик уперше захистив звання абсолютного чемпіона світу, яке завоював у липні, перемігши росіянина Мурата Гассієва в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Українець відстояв пояси Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).
31-річний Усик як і раніше не знає поразок на професійному рингу — 16 перемог (12 нокаутом).
35-річний Белью зазнав третьої поразки при 30 перемогах (20 нокаутом) і одній нічиїй. Заради цього поєдинку йому довелося спуститися із суперважкої вагової категорії, де він виграв два бої у екс-чемпіона світу в першій важкій ваговій категорії за версієями WBA, WBC, The Ring та WBO і у важкій ваговій категорії за версією WBA, співвітчизника Девіда Хея. На момент пропозиції про поєдинок з Усиком Белью розглядав можливість завершення кар’єри. У 2016 році він став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у вазі до 90,71 кг і один раз захистив титул.