Усик выиграл поединок с британцем Беллью

В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Тони Беллью нокаутом в восьмом раунде.

Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).

35-летний Беллью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Ради этого поединка ему пришлось спуститься с супертяжелой весовой категории, где он выиграл два боя у экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиеямы WBA, WBC, The Ring и WBO и в тяжелой весовой категории по версии WBA, соотечественника Дэвида Хэя. На момент предложения о поединке с Усиком Белью рассматривал возможность завершения карьеры. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг и один раз защитил титул.