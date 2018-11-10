Усик выиграл поединок с британцем Беллью

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107174 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114355 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152271 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146182 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137294 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172484 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Усик выиграл поединок с британцем Беллью

Усик выиграл поединок с британцем Беллью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В восьмом раунде Александр Усик отправляет Тони Беллью в нокаут и защищает титул абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, передает УНН.

В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Тони Беллью нокаутом в восьмом раунде.

Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).

35-летний Беллью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Ради этого поединка ему пришлось спуститься с супертяжелой весовой категории, где он выиграл два боя у экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиеямы WBA, WBC, The Ring и WBO и в тяжелой весовой категории по версии WBA, соотечественника Дэвида Хэя. На момент предложения о поединке с Усиком Белью рассматривал возможность завершения карьеры. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг и один раз защитил титул.

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