Усик выиграл поединок с британцем Беллью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В восьмом раунде Александр Усик отправляет Тони Беллью в нокаут и защищает титул абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, передает УНН.
В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Тони Беллью нокаутом в восьмом раунде.
Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).
35-летний Беллью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Ради этого поединка ему пришлось спуститься с супертяжелой весовой категории, где он выиграл два боя у экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиеямы WBA, WBC, The Ring и WBO и в тяжелой весовой категории по версии WBA, соотечественника Дэвида Хэя. На момент предложения о поединке с Усиком Белью рассматривал возможность завершения карьеры. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг и один раз защитил титул.