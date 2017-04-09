О.Усик переміг американця М.Хантера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Олімпійський чемпіон Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Ключовим став останній 12-й раунд поєдинку, коли О.Усик потряс М.Хантерасерією ударів і був близький до того, щоб закінчити бій достроково, але рефері Білл Кленсі не став зупиняти побиття американця, відрахувавши йому тільки нокдаун.
У підсумку усі три судді показали записки з результатом 117:110 на користь українця.
Нагадаємо, що інший представник України Василь Ломаченко також захистив пояс WBO – у другій напівлегкій ваговій категорії.