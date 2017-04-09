О.Усик победил американца М.Хантера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Олимпийский чемпион Александр Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-тираундовому поединке за одноголосым решением судей, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Ключевым стал последний 12-й раунд поединка, когда О.Усик потряс М.Хантерасериею ударов и был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но рефери Билл Клэнси не стал останавливать избиение американца, отсчитав ему только нокдаун.
В итоге все три судьи показали записки с результатом 117:110 в пользу украинца.
Напомним, что другой представитель Украины Василий Ломаченко также защитил пояс WBO - во втором полулегком весе.