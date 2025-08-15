$41.450.06
Эксклюзив
09:59 • 5534 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 13116 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 15884 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 52298 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 89162 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 49733 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 177335 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 199639 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 96228 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 95474 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Алюминиевый гигант РФ «Русал» понес миллионные убытки на фоне роста затрат и валютных колебаний

Киев • УНН

 • 562 просмотра

За первое полугодие 2025 года «Русал» получил чистый убыток в 87 млн долларов. Это произошло из-за роста затрат, процентных платежей и валютных колебаний.

Алюминиевый гигант РФ «Русал» понес миллионные убытки на фоне роста затрат и валютных колебаний

Российский алюминиевый завод "Русал" сообщил о чистом убытке в размере 87 млн долларов за первое полугодие 2025 года, тогда как годом ранее компания получила прибыль в 565 млн долларов. Основными причинами стали рост затрат, повышенные процентные платежи и колебания валютных курсов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Гонконгская компания, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, более трех лет находится под давлением из-за последствий западных санкций против России из-за войны в Украине. Хотя "Русал" не попал под прямые ограничения, некоторые западные покупатели избегают новых контрактов на российский металл.

Финансовые расходы компании выросли на 408 млн долларов из-за увеличения процентов по кредитам, облигациям и другим обязательствам. Кроме того, убытки от курсовых разниц добавили 181 млн долларов к финансовой нагрузке.

Себестоимость реализованной продукции выросла примерно на 40%, до 6,11 млрд долларов, из-за повышения цен на глинозем и сырье, роста затрат на электроэнергию и транспортировку, а также увеличения объемов продаж первичного алюминия.

В то же время выручка "Русала" выросла на 32%, до 7,52 млрд долларов, благодаря активным продажам первичного алюминия и сплавов. Несмотря на убытки, компания продолжает оставаться ключевым игроком на глобальном рынке металла.

Степан Гафтко

Новости Мира
Владимир Путин
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Китай
Украина