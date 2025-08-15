Алюминиевый гигант РФ «Русал» понес миллионные убытки на фоне роста затрат и валютных колебаний

Российский алюминиевый завод "Русал" сообщил о чистом убытке в размере 87 млн долларов за первое полугодие 2025 года, тогда как годом ранее компания получила прибыль в 565 млн долларов. Основными причинами стали рост затрат, повышенные процентные платежи и колебания валютных курсов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Гонконгская компания, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, более трех лет находится под давлением из-за последствий западных санкций против России из-за войны в Украине. Хотя "Русал" не попал под прямые ограничения, некоторые западные покупатели избегают новых контрактов на российский металл.

Финансовые расходы компании выросли на 408 млн долларов из-за увеличения процентов по кредитам, облигациям и другим обязательствам. Кроме того, убытки от курсовых разниц добавили 181 млн долларов к финансовой нагрузке.

Себестоимость реализованной продукции выросла примерно на 40%, до 6,11 млрд долларов, из-за повышения цен на глинозем и сырье, роста затрат на электроэнергию и транспортировку, а также увеличения объемов продаж первичного алюминия.

В то же время выручка "Русала" выросла на 32%, до 7,52 млрд долларов, благодаря активным продажам первичного алюминия и сплавов. Несмотря на убытки, компания продолжает оставаться ключевым игроком на глобальном рынке металла.

