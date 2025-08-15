Алюмінієвий гігант рф "Русал" зазнав мільйонних збитків на тлі зростання витрат і валютних коливань
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року “Русал” отримав чистий збиток у 87 млн доларів. Це сталося через зростання витрат, процентних платежів та валютних коливань.
Російський алюмінієвий завод "Русал" повідомив про чистий збиток у розмірі 87 млн доларів за перше півріччя 2025 року, тоді як роком раніше компанія отримала прибуток у 565 млн доларів. Основними причинами стали зростання витрат, підвищені процентні платежі та коливання валютних курсів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Гонконзька компанія, найбільший у світі виробник алюмінію поза Китаєм, більше трьох років перебуває під тиском через наслідки західних санкцій проти росії через війну в Україні. Хоча "Русал" не потрапив під прямі обмеження, деякі західні покупці уникають нових контрактів на російський метал.
Фінансові витрати компанії зросли на 408 млн доларів через збільшення відсотків за кредитами, облігаціями та іншими зобов’язаннями. Крім того, збитки від курсових різниць додали 181 млн доларів до фінансового навантаження.
Собівартість реалізованої продукції зросла приблизно на 40%, до 6,11 млрд доларів, через підвищення цін на глинозем і сировину, зростання витрат на електроенергію та транспортування, а також збільшення обсягів продажів первинного алюмінію.
Водночас виручка "Русала" зросла на 32%, до 7,52 млрд доларів, завдяки активним продажам первинного алюмінію та сплавів. Незважаючи на збитки, компанія продовжує залишатися ключовим гравцем на глобальному ринку металу.
