Алюмінієвий гігант рф "Русал" зазнав мільйонних збитків на тлі зростання витрат і валютних коливань

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 5622 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 13242 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 15969 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 52439 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 89292 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 49829 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 177554 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 199767 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 96250 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 95492 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
35%
756мм
Популярнi новини
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 89458 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 47551 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 47678 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуVideo05:27 • 21561 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 36992 перегляди
Публікації
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 4384 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 13219 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 37416 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 177509 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 234927 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 70335 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 154780 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 104293 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 121439 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 170546 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Facebook
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Алюмінієвий гігант рф "Русал" зазнав мільйонних збитків на тлі зростання витрат і валютних коливань

Київ • УНН

 • 626 перегляди

За перше півріччя 2025 року “Русал” отримав чистий збиток у 87 млн доларів. Це сталося через зростання витрат, процентних платежів та валютних коливань.

Алюмінієвий гігант рф "Русал" зазнав мільйонних збитків на тлі зростання витрат і валютних коливань

Російський алюмінієвий завод "Русал" повідомив про чистий збиток у розмірі 87 млн доларів за перше півріччя 2025 року, тоді як роком раніше компанія отримала прибуток у 565 млн доларів. Основними причинами стали зростання витрат, підвищені процентні платежі та коливання валютних курсів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Гонконзька компанія, найбільший у світі виробник алюмінію поза Китаєм, більше трьох років перебуває під тиском через наслідки західних санкцій проти росії через війну в Україні. Хоча "Русал" не потрапив під прямі обмеження, деякі західні покупці уникають нових контрактів на російський метал.

Фінансові витрати компанії зросли на 408 млн доларів через збільшення відсотків за кредитами, облігаціями та іншими зобов’язаннями. Крім того, збитки від курсових різниць додали 181 млн доларів до фінансового навантаження.

Собівартість реалізованої продукції зросла приблизно на 40%, до 6,11 млрд доларів, через підвищення цін на глинозем і сировину, зростання витрат на електроенергію та транспортування, а також збільшення обсягів продажів первинного алюмінію.

Водночас виручка "Русала" зросла на 32%, до 7,52 млрд доларів, завдяки активним продажам первинного алюмінію та сплавів. Незважаючи на збитки, компанія продовжує залишатися ключовим гравцем на глобальному ринку металу.

Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg15.08.25, 12:30 • 6034 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Китай
Україна