Алиеву - 41: лучшие выстрелы динамовского маэстро и сборной Украины

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 10164 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 15266 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 11442 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 19763 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 31000 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30168 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27858 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29079 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34311 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43791 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
0.6м/с
73%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 12551 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 17534 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 52625 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 26066 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 7762 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 2904 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 4726 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 52651 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 63525 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 48399 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 2752 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 7800 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 28111 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 28749 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 28000 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
Financial Times

Алиеву - 41: лучшие выстрелы динамовского маэстро и сборной Украины

Киев • УНН

 • 190 просмотра

3 февраля бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отмечает 41-й день рождения. УНН собрал подборку его самых зрелищных голов.

Алиеву - 41: лучшие выстрелы динамовского маэстро и сборной Украины

3 февраля свой 41-й день рождения празднует один из самых ярких полузащитников киевского "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу Александр Алиев. УНН предлагает подборку голов Александра за его футбольную карьеру.

Детали

Отметим, что к Алиеву относились по-разному. Его критиковали и высмеивали за внефутбольную жизнь, однако его всегда уважали, ведь во время игр динамовский полузащитник превращался в настоящего маэстро дальних ударов и убийцу со штрафного удара.

4 место

На четвертом месте нашего топа мы поставили гол Александра в ворота Киевского "Арсенала". Этот мяч сыграл важную роль в той игре в частности. Как видим, Александр взял на себя ответственность и пробил с дальней дистанции. Отметим, что он всегда любил так делать. Кипер "канониров" Боровик не смог ничего поделать в этой ситуации, ведь выстрел Алиева был слишком идеальным.

3 место

Возможно, не самый красивый гол в нашем топе, однако по важности является одним из самых значимых для Александра. Этот выстрел в ворота симферопольской "Таврии" стал золотым для "Динамо". Именно благодаря ему киевляне официально стали чемпионами Украины сезона 2008-2009. Удар действительно удался на славу, и слова комментатора матча говорили сами за себя.

2 место

Гол Алиева в ворота "Порту" в той игре группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2008-2009 стал единственным в матче. Нельзя сказать, что игра была с кучей моментов, однако голов действительно ожидать не приходилось. Однако привычный ход событий изменил Алиев. Александр в присущей ему манере исполнил штрафной удар и не оставил шансов голкиперу драконов. Кстати, та победа киевлян в еврокубках стала первой выездной победой столичного клуба за последние четыре года в рамках евросоревнований.

1 место

Исключительный гол в ворота турецкой сборной занимает в нашем топе первую строчку. Этот удар со штрафного за национальную сборную Украины Александр часто вспоминает в своих интервью и сейчас. Безусловно, выстрел невероятной силы остается одним из самых ярких моментов с тогдашнего ЧМ-2005 среди молодежных сборных. Как видим,  вратарь турок даже не успел хоть как-то отреагировать на этот мяч.

Напомним

12 апреля 2025 года полиция в Киеве остановила известного экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева. Он совершил ПДД и ругался с патрульными. Он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, а его спутница залезла на служебное авто правоохранителей.

Станислав Кармазин

ОбществоСпорт
Дорожно-транспортное происшествие
ФК «Динамо» Киев
Турция
Украина
Киев