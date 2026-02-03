Алиеву - 41: лучшие выстрелы динамовского маэстро и сборной Украины

3 февраля свой 41-й день рождения празднует один из самых ярких полузащитников киевского "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу Александр Алиев. УНН предлагает подборку голов Александра за его футбольную карьеру.

Детали

Отметим, что к Алиеву относились по-разному. Его критиковали и высмеивали за внефутбольную жизнь, однако его всегда уважали, ведь во время игр динамовский полузащитник превращался в настоящего маэстро дальних ударов и убийцу со штрафного удара.

4 место

На четвертом месте нашего топа мы поставили гол Александра в ворота Киевского "Арсенала". Этот мяч сыграл важную роль в той игре в частности. Как видим, Александр взял на себя ответственность и пробил с дальней дистанции. Отметим, что он всегда любил так делать. Кипер "канониров" Боровик не смог ничего поделать в этой ситуации, ведь выстрел Алиева был слишком идеальным.

3 место

Возможно, не самый красивый гол в нашем топе, однако по важности является одним из самых значимых для Александра. Этот выстрел в ворота симферопольской "Таврии" стал золотым для "Динамо". Именно благодаря ему киевляне официально стали чемпионами Украины сезона 2008-2009. Удар действительно удался на славу, и слова комментатора матча говорили сами за себя.

2 место

Гол Алиева в ворота "Порту" в той игре группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2008-2009 стал единственным в матче. Нельзя сказать, что игра была с кучей моментов, однако голов действительно ожидать не приходилось. Однако привычный ход событий изменил Алиев. Александр в присущей ему манере исполнил штрафной удар и не оставил шансов голкиперу драконов. Кстати, та победа киевлян в еврокубках стала первой выездной победой столичного клуба за последние четыре года в рамках евросоревнований.

1 место

Исключительный гол в ворота турецкой сборной занимает в нашем топе первую строчку. Этот удар со штрафного за национальную сборную Украины Александр часто вспоминает в своих интервью и сейчас. Безусловно, выстрел невероятной силы остается одним из самых ярких моментов с тогдашнего ЧМ-2005 среди молодежных сборных. Как видим, вратарь турок даже не успел хоть как-то отреагировать на этот мяч.

Напомним

12 апреля 2025 года полиция в Киеве остановила известного экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева. Он совершил ПДД и ругался с патрульными. Он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, а его спутница залезла на служебное авто правоохранителей.