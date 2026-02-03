Алієву - 41: найкращі постріли динамівського маестро та збірної України

3 лютого свій 41-ий день народження святкує один з найяскравіших півзахисників київського "Динамо" та національної збірної України з футболу Олександр Алієв. УНН пропонує добірку з голів Олександра за його футбольну кар'єру.

Зауважимо, що до Алієва ставилися по-різному. Його критикували та висміювали за поза футбольне життя, однак його завжди поважали, адже під час ігор динамівський півзахисник перетворювався на справжнього маестро дальніх ударів та вбивцю зі штрафного удару.

4 місце

На четвертому місці нашого топу ми поставили гол Олександра у ворота Київського "Арсеналу". Цей м'яч відіграв важливу роль у тій грі зокрема. Як бачимо, Олександр взяв на себе відповідальність та пробив з дальньої відстані. Зауважимо, що він завжди любив так робити. Кіпер "канонірів" Боровик не зміг нічого вдіяти у цій ситуації, адже постріл Алієва був надто ідеальним.

3 місце

Можливо не найкрасивіший гол у нашому топі, однак по важливості є одним з найбільш значимих для Олександра. Цей постріл у ворота сімферопольської "Таврії" став золотим для "Динамо". Саме завдяки йому кияни офіційно стали чемпіонами України сезону 2008-2009. Удар справді видався на славу і слова коментатора матчу говорили самі за себе.

2 місце

Гол Алієва у ворота "Порту" в тій грі групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2008-2009 став єдиним у матчі. Не можна сказати, що гра була з купою моментів, однак на голи справді очікувати не доводилося. Проте, звичний хід подій змінив Алієв. Олександр у притаманній йому манері виконав штрафний удар та не залишив шансів голкіперу драконів. До речі, та перемога киянів у єврокубках стала першою виїзною звитягою столичного клубу за останні чотири роки в рамках єврозмагань.

1 місце

Винятковий гол у ворота турецької збірної посідає у нашому топі першу сходинку. Цей удар зі штрафного за національну збірну України Олександр часто згадує у своїх інтерв'ю і нині. Безумовно, постріл неймовірної сили лишається одним із найяскравіших моментів з тодішнього ЧС-2005 серед молодіжних збірних. Як бачимо, воротар турків навіть не встиг хоч якось відреагувати на цей м'яч.

12 квітня 2025 року поліція в Києві зупинила відомого екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва. Він скоїв ПДР та лаявся з патрульними. Він відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, а його супутниця залізла на службове авто правоохоронців.