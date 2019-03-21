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Аллергологи рассказали, как уберечься от аллергии в последнюю декаду марта

Киев • УНН

 • 27779 просмотра

КИЕВ. 21 марта УНН. Аллергенная обстановка в Украине с 21 по 28 марта 2019 будет благоприятной следующей неделе из похолодание и дожди, которые снизят уровне аллергенного пыльцы в воздухе. Однако, во время дождей чувствительным лицам не рекомендуются прогулки, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время самого дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Аллергологи рассказали, как уберечься от аллергии в последнюю декаду марта

А основным аллергеном недели останется пыльца ольхи. Ее концентрации в сухую погоду могут быть высокими: часто высокие за сезон концентрации пыльцевых зерен ольхи наблюдаются в Украине именно на этой неделе. Подниматься они будут даже в городах степной зоны, например, в Одессе и Запорожье, где в этом году регистрируются рекордно высокие концентрации пыльцы ольхи.

Цветения березы только начинается, и ее пыльца будет в воздухе единичной, или регистрироваться в низких концентрациях, особенно - в городах лесной и лесостепной зон.

Поэтому чувствительным к пыльце лицам также не рекомендуются прогулки в лесах и парках, а в степной зоне - и вблизи водоемов, где часто высаживают ольху.

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Еще один аллерген последней декады марта - пыльца ясеня, - также будет регистрироваться в низких концентрациях в городах по всей Украине. В него чувствительная пятая часть больных поллинозом украинский.

Все еще продолжают цветения растения семейства Кипарисовые (кипарис, туя, можжевельник, тис) и их аллергенный пыльцу одиночно регистрируется в воздухе.

В городах Юга Украины регистрироваться пыльца платана, но по последним данным он не является аллергенным.

После дождей концентрации аллергенов снизятся в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Житомире, Чернигове, Сумах, Ровно, Луцке, Черкассах, Кропивницком и Кривом Роге 22, 26 и 27 марта Ивано-Франковске, Львове, Черновцах - 22, 25-27 Харькове , Запорожье, Днепре - 21,22, 27, 28 Луганске - 21, 23, 25 Ужгороде - 25, 26 Донецке и Мариуполе - 22,23 Полтаве - 22 и 27 марта.

Однако, в эти периоды, и особенно - на юге Украины, - будут наблюдаться высокие уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор.

Как сообщал УНН, в Украине начинается цветение тополя.

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