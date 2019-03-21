Алергологи розповіли, як уберегтися від алергії в останню декаду березня

А основним алергеном тижня залишиться пилок вільхи. Його концентрації у суху погоду можуть бути високими: часто найвищі за сезон концентрації пилкових зерен вільхи спостерігаються в Україні саме цього тижня. Підніматись вони будуть навіть у містах степової зони, наприклад, у Одесі та Запоріжжі, де у цьому році реєструються рекордно високі концентрації пилку вільхи.

Цвітіння берези тільки починається, і її пилок буде у повітрі поодиноким, або реєструватиметься у низьких концентраціях, особливо – у містах лісової та лісостепової зон.

Тому чутливим до пилку особам також не рекомендуються прогулянки у лісах та парках, а у степовій зоні – і поблизу водойм, де часто висаджують вільху.



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Ще один алерген останньої декади березня – пилок ясена, - також буде реєструватись у низьких концентраціях у містах по всій Україні. До нього чутлива п’ята частина хворих на поліноз українців.

Все ще продовжують цвітіння рослини родини Кипарисові (кипарис, туя, ялівець, тис) і їх алергенний пилок поодиноко реєструється у повітрі.

У містах Півдня України реєструватиметься пилок платана, але за останніми даними він не є алергенним.

Після дощів концентрації алергенів знизяться у Києві, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі, Чернігові, Сумах, Рівному, Луцьку, Черкасах, Кропивницькому та Кривому Розі 22, 26 та 27 березня Івано-Франківську, Львові, Чернівцях - 22, 25-27 Харкові, Запоріжжі, Дніпрі - 21,22, 27, 28 Луганську - 21, 23, 25 Ужгороді – 25, 26 Донецьку та Маріуполі – 22,23 Полтаві – 22 та 27 березня.

Проте, у ці періоди, і особливо – на півдні України, – спостерігатимуться високі рівні спор грибів, зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор.



Як повідомляв УНН, в Україні починається цвітіння тополі.