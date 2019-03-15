В Україні починається цвітіння тополі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З цього тижня (15-21 березня) на території Лісової та Лісостепової зон почнеться цвітіння тополі. Так, цвіте тополя саме зараз, адже її пух, який помилково вважають чинником алергії, є вже насінням, тобто – зародком рослини, який утворюється після запилення жіночих сережок тополі пилком. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
А симптоми полінозу цього тижня у жителів Лісової та Лісостепової зон викликатиме, здебільшого, пилок вільхи. Він є високоалергенним та спостерігатиметься у помірних та низьких концентраціях.
Низькими та помірними будуть й концентрації алергенного пилку ліщини.
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У повітрі міст Лісової та Лісостепової зон, особливо – Закарпаття, – з’являться перші пилкові зерна берези, але вони поки що не робитимуть алергенної породи. Тим більше, що на лісистих територіях України наступного тижня прогнозують дощі, які знизять концентрації алергенів у повітрі. Так, в Ужгороді, Львові та Рівному дощитиме 14-16 та 19 березня, у Івано-Франківську, Житомирі, Вінниці, Києві – 16, 18, 19, у Луцьку та Тернополі – 14-17, 19, у Чернівцях і Хмельницькому – 16, 19, 21, у Чернігові, Черкасах та Полтаві – 16, 17, 19 числа.
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Наприкінці тижня у повітрі міст всієї України з’явиться пилок ясена, до якого, за даними молекулярної діагностики, чутливі близько 20% хворих на поліноз українців. Проте, пилок цей буде поки що поодиноким, як і пилкові зерна неалергенної верби. Так само у низьких та дуже низьких концентраціях у повітрі спостерігатиметься пилок кипарисових (кипарису – у Криму та туї, тису та ялівцю на решті території країни).
Як повідомляв УНН, українців попередили про початок сезону алергії.