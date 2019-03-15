В Україні починається цвітіння тополі

КИЇВ. 15 березня. УНН. З цього тижня (15-21 березня) на території Лісової та Лісостепової зон почнеться цвітіння тополі. Так, цвіте тополя саме зараз, адже її пух, який помилково вважають чинником алергії, є вже насінням, тобто – зародком рослини, який утворюється після запилення жіночих сережок тополі пилком. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.