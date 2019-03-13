У жінки виявили алергію після сексу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Іспанії у жінки розвинулась небезпечна алергічна реакція після орального сексу з партнером. Про це УНН повідомляє з посиланням на Live Science.
Як повідомляється, у 31-річної жінки з'явився висип і була блювота і утруднене дихання після орального сексу зі своїм 32-річним партнером. У жінки було діагностовано анафілактичний шок - серйозну алергічну реакцію, яка може бути небезпечною для життя.
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Жінка не приймала жодних ліків і не їла незвичайних продуктів, які могли б викликати таку реакцію. Але її партнер проходив курс лікування вушної інфекції антибіотиком амоксициліном. Амоксицилін належить до пеніциліну, а жінка сказала лікарям, що у неї алергія на пеніцилін.
Автори звіту про цей випадок говорять, що, ймовірно, алергічна реакція жінки була викликана амоксициліном, який потрапив в її організм разом зі спермою. Для лікування жінки знадобився тиждень.