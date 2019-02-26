Антибіотики поступово втрачають ефективність - доповідь ECDC
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Європейський центр запобігання та контролю хвороб (ECDC) спільно з Європейським агентством із безпеки продовольства (EFSA) опублікували доповідь, в якій йдеться, що сучасні антибіотики для лікування хвороб, які передаються між худобою та людьми, втрачають свою ефективність. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ECDC, де була опублікована відповідна доповідь.
“Доповідь, яка була оприлюднена сьогодні, має прозвучати як дзвін тривоги. Вона свідчить, що ми входимо у світ, в якому дедалі більше поширених інфекцій перетворюються на такі, що важко вилікувати, якщо взагалі можливо”, — зауважив Єврокомісар з питань охорони здоров’я та безпеки продовольства Витяніс Андрюкайтіс.
Він додав, що “водночас, амбітна національна політика деяких країн з обмеження використання антибіотиків призвела до зменшення стійкості бактерій. Поки цей дзвін тривоги не перетворився на оглушлива сирену, ми маємо діяти разом, у кожній країні та у всій сфері медичного забезпечення, здоров’я тварин та у галузі охорони довкілля, під єдиним парасолем спільного підходу до охорони здоров’я”.
У доповіді йдеться, зокрема, що наразі настали часи, коли потрібно суттєво обмежити використання антибіотиків для лікування людей, якщо у людства є потреба зберегти дієздатність цих ліків. Подібні обмеження у використанні антимікробних препаратів у тваринництві довели, що у таких випадках стійкість бактерій до антибіотиків за часом знижується.
Нагадаємо, ВООЗ закликає зменшити вживання антибіотиків.