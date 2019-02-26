Антибіотики поступово втрачають ефективність - доповідь ECDC

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Європейський центр запобігання та контролю хвороб (ECDC) спільно з Європейським агентством із безпеки продовольства (EFSA) опублікували доповідь, в якій йдеться, що сучасні антибіотики для лікування хвороб, які передаються між худобою та людьми, втрачають свою ефективність. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ECDC, де була опублікована відповідна доповідь.