ВООЗ закликає зменшити вживання антибіотиків

Опитування ВООЗ показало, що 64% людей помилково вважають, що застуди і грип можна лікувати антибіотиками. Наслідок такого помилкового судження - антибіотики перестають допомагати, коли це насправді потрібно. Щороку в країнах європейського регіону помирають 25 тисяч людей через серйозну бактеріальну інфекцію - їх не можливо вилікувати антибіотиками, бо бактерії адаптувались до препаратів.



Прийом антибіотиків без вагомих причин наближає ймовірну ситуацію, коли антибіотики перестануть в принципі допомагати і людство повернеться до тих часів, коли ліків від туберкульозу, холери, сифілісу та інших бактеріальних хвороб просто не існувало.

Що варто пам'ятати:

• Не займайтесь самолікуванням - приймайте антибіотики лише за призначенням лікаря.

• Не переривайте лікування. Проходьте повний курс антибіотиків, навіть якщо вам стало краще.

• Ніколи не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому.

• Ніколи не діліться антибіотиками з друзями, родичами, знайомими та не призначайте їм лікування.

• Попереджуйте інфекції - регулярно мийте руки, уникайте контакту із хворими людьми і вчасно робіть щеплення.

Нагадаємо, що УНН неодноразово повідомляв про зростання цін на ліки в Україні, як на антибіотики, так і на жарознижуючі.