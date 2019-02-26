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ВООЗ закликає зменшити вживання антибіотиків

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Антибіотики не лікують від інфекцій, що викликані вірусами. Їх варто застосовувати лише при вторинній бактеріальній інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ. 

Опитування ВООЗ показало, що 64% людей помилково вважають, що застуди і грип можна лікувати антибіотиками. Наслідок такого помилкового судження - антибіотики перестають допомагати, коли це насправді потрібно. Щороку в країнах європейського регіону помирають 25 тисяч людей через серйозну бактеріальну інфекцію - їх не можливо вилікувати антибіотиками, бо бактерії адаптувались до препаратів.

Прийом антибіотиків без вагомих причин наближає ймовірну ситуацію, коли антибіотики перестануть в принципі допомагати і людство повернеться до тих часів, коли ліків від туберкульозу, холери, сифілісу та інших бактеріальних хвороб просто не існувало.
Що варто пам'ятати:
• Не займайтесь самолікуванням - приймайте антибіотики лише за призначенням лікаря.
• Не переривайте лікування. Проходьте повний курс антибіотиків, навіть якщо вам стало краще.
• Ніколи не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому.
• Ніколи не діліться антибіотиками з друзями, родичами, знайомими та не призначайте їм лікування.
• Попереджуйте інфекції - регулярно мийте руки, уникайте контакту із хворими людьми і вчасно робіть щеплення.

Нагадаємо, що УНН неодноразово повідомляв про зростання цін на ліки в Україні, як на антибіотики, так і на жарознижуючі.

Українські Національні Новини

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