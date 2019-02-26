ВОЗ призывает уменьшить употребление антибиотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Антибиотики не лечат от инфекций, вызванных вирусами. Их следует применять только при вторичной бактериальной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Опросы ВОЗ показал, что 64% людей ошибочно считают, что простуды и грипп можно лечить антибиотиками. Следствие такого ошибочного суждения - антибиотики перестают помогать, когда это действительно нужно. Ежегодно в странах европейского региона умирают 25 000 человек из-за серьезной бактериальной инфекции - их невозможно вылечить антибиотиками, потому что бактерии адаптировались к препаратам.
Прием антибиотиков без веских причин приближает вероятную ситуацию, когда антибиотики перестанут в принципе помогать и человечество вернется к тем временам, когда лекарств от туберкулеза, холеры, сифилиса и других бактериальных болезней просто не существовало.
Что следует помнить:
• Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача.
• Не прерывайте лечения. Проходите полный курс антибиотиков, даже если вам стало лучше.
• Не используйте антибиотики, которые остались после курса приема.
• Не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми и не назначайте им лечения.
• Предупреждайте инфекции - регулярно мойте руки, избегайте контакта с больными людьми и вовремя делайте прививки.
Напомним, что УНН неоднократно сообщал о росте цен на лекарства в Украине, как на антибиотики, так и на жаропонижающие.