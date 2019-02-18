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Ціни на ліки знову зросли, найбільше - на жарознижуючі

Ціни на ліки знову зросли, найбільше - на жарознижуючі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 1,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні 2018 року, у порівнянні із груднем 2017, антибіотики вітчизняні подорожчали на 1,6% - до 16,75 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 0,75%- до 105,7 грн за 10 таблеток (капсул).

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Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,1% - до 10,34 грн, імпортні - на 1,1%, до 48,47 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).

Крім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні - на 2,5%, до 7,9 грн, імпортні - на 4,3%, до 15,03 грн (за одиницю).

Нагадаємо, як писав УНН, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.

Українські Національні Новини

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