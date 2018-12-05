В Україні подорожчали ліки, найбільше - антибіотики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 5,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.
Так, антибіотики вітчизняні зросли в ціні на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).
Вітчизняні судинорозширювальні засоби подорожчали на 3,5% - до 10,1 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - на 3,1%, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).
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Крім того, зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: вітчизняних - на 3,2%, до 7,63 грн, імпортних - на 8,3%, до 13,58 грн (за одиницю).
Як повідомляв УНН, за рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-е місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні.