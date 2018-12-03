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Київ посів четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ

Київ посів четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-е місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"За показниками захворюваності місто Київ посідає 4-е місце. Рівень захворюваності (в Києві – ред.) перевищує середньоукраїнський", - зазначила чиновник.

За її словами, найнижчий рівень захворюваності на ВІЛ зафіксований у Печерському районі столиці, а найвищий – у Шевченківському.

При цьому вона додала, що наразі в усіх стаціонарах і первинних центрах меддопомоги Києва можна пройти безплатне тестування, а також, у разі позитивного результату аналізу, одразу отримати призначення і безплатні ліки.

Нагадаємо, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе до 240 тисяч осіб, і тільки кожен другий з них знає про свій діагноз.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають щороку 1 грудня.

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