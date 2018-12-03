Київ посів четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ

КИЇВ. 3 грудня. УНН. За рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-е місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург під час брифінгу, передає кореспондент УНН.