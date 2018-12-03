Київ посів четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. За рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-е місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За показниками захворюваності місто Київ посідає 4-е місце. Рівень захворюваності (в Києві – ред.) перевищує середньоукраїнський", - зазначила чиновник.
За її словами, найнижчий рівень захворюваності на ВІЛ зафіксований у Печерському районі столиці, а найвищий – у Шевченківському.
При цьому вона додала, що наразі в усіх стаціонарах і первинних центрах меддопомоги Києва можна пройти безплатне тестування, а також, у разі позитивного результату аналізу, одразу отримати призначення і безплатні ліки.
Нагадаємо, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе до 240 тисяч осіб, і тільки кожен другий з них знає про свій діагноз.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають щороку 1 грудня.