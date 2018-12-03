Киев занял четвертое место в Украине по уровню заболеваемости ВИЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По уровню заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Киев занимает четвёртое место в Украине, в целом показатель превышает средний по Украине. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По показателям заболеваемости город Киев занимает 4-е место. Уровень заболеваемости (в Киеве - ред.) превышает среднеукраинский", - отметила чиновник.
По ее словам, самый низкий уровень заболеваемости ВИЧ зафиксирован в Печерском районе столицы, а самый высокий - в Шевченковском.
При этом она добавила, что сейчас во всех стационарах и первичных центрах медпомощи Киева можно пройти бесплатное тестирование, а также, в случае положительного результата анализа, сразу получить назначение и бесплатные лекарства.
Напомним, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 тысяч человек, и только каждый второй из них знает о своем диагнозе.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.