В Україні близько чверті мільйона ВІЛ-інфікованих людей

"Станом на 1 травня 2018 року на обліку перебувало 143 766 ВІЛ-позитивних пацієнтів. Однак, за оцінками експертів UNAIDS, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе до 240 тис. осіб. І тільки кожен другий з них знає про свій діагноз", - зазначили в організації.

При цьому в "Ла Страді" уточнили, що Україна протягом тривалого періоду є лідером у Європі за масштабами поширення ВІЛ-інфекції, хоча в цілому в світі за останні 5 років кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІД скоротилась на 20%.

У 1996 році чоловіки становили 80% від загальної кількості інфікованих в Україні, за 10 років показники за статтю майже зрівнялись. Сьогодні половину ВІЛ-інфікованих в Україні становлять жінки, і ця кількість постійно зростає. Одним з факторів поширення ВІЛ серед жінок є, в тому числі, і сексуальне насильство.

Нагадаємо, 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними ООН, 9,4 мільйона людей, що живуть з ВІЛ, не знають про свій статус. У 2017 році ВІЛ заразилися 1,8 мільйона людей.