В Украине около четверти миллиона ВИЧ-инфицированных людей

"По состоянию на 1 мая 2018 года на учете состояло 143 766 ВИЧ-положительных пациентов. Однако, по оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 тыс. человек. И только каждый второй из них знает о своем диагнозе", - отметили в организации.

При этом в "Ла Страда" уточнили, что Украина в течение длительного периода является лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции, хотя в целом в мире за последние 5 лет количество выявленных случаев заражения ВИЧ/СПИД сократилась на 20%.

В 1996 году мужчины составляли 80% от общего количества инфицированных в Украине, за 10 лет показатели по полу почти сравнялись. Сегодня половину ВИЧ-инфицированных в Украине составляют женщины, и это количество постоянно растет. Одним из факторов распространения ВИЧ среди женщин является, в том числе, и сексуальное насилие.

Напомним, 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным ООН, 9,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе. В 2017 году ВИЧ заразились 1,8 миллиона человек.